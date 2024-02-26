СК начал проверку после жалобы на учительницу из Куйбышева за фото в соцсетях

Информация в СМИ и соцсетях о том, что на педагога из-за фото опубликованных семейных фото поступила анонимная жалоба в минобразования региона, появилась в конце минувшей недели. История получила широкий резонанс, депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что не понимает «в чем заключается “интимный характер” семейного фото на фоне православного храма».



«Кого оно может оскорбить? И ведь ни министр образования региона, ни директор школы, ни педколлектив — никто не заступился за коллегу! Никто не отстоял честь педагога и ее право на личную жизнь за пределами школы, в том числе и в интернете», — сказал господин Хинштейн.



После этого минобр Новосибирской области опубликовал официальный ответ по сложившейся ситуации. «Это обращение содержало фотографии, отличающиеся от тех, что позже были размещены в паблике. Таким образом, произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях», — говорилось в сообщении.