Врач рассказал, как нужно питаться для долголетия

Американский врач-диетолог Майкл Грегер рассказал, что для увеличения продолжительности жизни нужно сократить долю животного белка в рационе и повысить количество употребляемых орехов.
По мнению врача, сокращение доли белка животного происхождения способствует снижению выработки гормона роста IGF-1. Согласно некоторым исследованиям, его уровень ниже у долгожителей. Диетолог отметил, что в организме некоторых людей естественным образом вырабатывается больше IGF-1, что может существенно ускорять старение.
Грегер также подчеркнул, что значительную пользу для здоровья может принести употребление орехов — грецкого, кешью и миндаля. Они богаты витаминами группы В и Е, минералами, клетчаткой и полезными ненасыщенными жирами.
Потребление орехов связано с более низким риском болезней сердца, респираторных заболеваний, диабета и рака. Диетолог советует употреблять их в небольшом количестве — горсти орехов в день будет достаточно.
Источник: gazeta.ru.