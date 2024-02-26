В праздники кузбасские инспекторы поймали 129 пьяных водителей

«Просим всех кузбассовцев не оставаться безучастными к проблемам дорожной безопасности. Если вам станет известно о водителях, севших за руль в состоянии опьянения, а также о водителях, лишённых или не имеющих права управления транспортными средствами, сообщайте об этом в Госавтоинспекцию Кузбасса по телефонам дежурной части 8 (3842) 718−518, 8 (3842)718−519 или по телефону 02 (102 — с мобильного)», — напоминают блюстители закона.