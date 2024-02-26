В праздники кузбасские инспекторы поймали 129 пьяных водителей

В праздники кузбасские инспекторы ГИБДД отстранили от управления 129 нетрезвых водителей и 97 водителей, не имеющих права управления автомобилем.
«Просим всех кузбассовцев не оставаться безучастными к проблемам дорожной безопасности. Если вам станет известно о водителях, севших за руль в состоянии опьянения, а также о водителях, лишённых или не имеющих права управления транспортными средствами, сообщайте об этом в Госавтоинспекцию Кузбасса по телефонам дежурной части 8 (3842) 718−518, 8 (3842)718−519 или по телефону 02 (102 — с мобильного)», — напоминают блюстители закона.
Всего же с 22 по 25 февраля сотрудники пресекли более 3 тыс. нарушений правил водителями и 400 пешеходами.
Активно нарушают правила и таксисты — только с начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности больше ста кемеровских таксистов. Проведение рейдов инспекторы объясняют участившимися случаями ДТП по вине или с участием водителей легкового такси.