В Омске изменили режим работы трёх светофоров

Так, на светофорах, установленных на пересечении Кирова — Барабинская и Кирова — 27-я Рабочая, с 06:00 до 08:30 увеличено время работы разрешающего сигнала с 87 до 102 секунд для транспорта, следующего по Кирова. На пересечении Кирова — 25-я Рабочая с 07:00 до 08:30 увеличено время работы разрешающего сигнала для транспорта, следующего по Кирова, с 64 до 92 секунд, в остальное время суток — с 63 до 73 секунд. На пересечении Кирова — 23-я Рабочая с 07:00 до 08:30 увеличено время работы разрешающего сигнала для транспорта, следующего по Кирова, с 40 до 114 секунд.