В Самаре ресурсники предоставили список «неудобных» домов

В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании выявили список «неудобных» домов, где проблемы с засорами возникали слишком часто в прошлом году. Среди них улицы и дома, где было зарегистрировано наибольшее количество заявок. Об этом сообщили в «РКС-Самара».