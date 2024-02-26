В Самаре ресурсники предоставили список «неудобных» домов

В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании выявили список «неудобных» домов, где проблемы с засорами возникали слишком часто в прошлом году. Среди них улицы и дома, где было зарегистрировано наибольшее количество заявок. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
Так, лидером по постоянным засорам канализации оказался дом на ул. Севастопольская, 28. Его жители оставили 25 заявок. Вслед за ним расположились дома на ул. Краснодонская, 9 и Днепровский проезд, 1 с 22 и 19 заявками соответственно.
Причиной частых засоров становится нарушение правил эксплуатации канализации. За последнюю неделю успешно устранили 107 проблем с канализацией. Чтобы избежать попадания в список «неудобных» домов, горожан просят не выбрасывать в раковину или унитаз салфетки, бумажки, тряпки, средства гигиены, очистки, остатки еды.