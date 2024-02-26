В НГУ предложили новую модель распределения мест в ВУЗах

В НГУ закончили разрабатывать математическую модель для Минпромторга РФ. Благодаря ей, можно спрогнозировать контрольные цифры приема в ВУЗы на 1−2 года. Об этом сообщает пресс-служба университета. Модель на данный момент предназначена для высшего и среднего профессионального образования. Далее в планах введение модели в бизнес-сферу для создания прогнозов развития предприятий.
Проект был начат в 2021 году, команда состоит из пяти человек — сотрудников сотрудники Математического центра в Академгородке и студентов Механико-математического факультета в НГУ. На тот момент в Минпромторге уже существовала система прогнозирования количества выпускников в разных регионах по разным специальностям. Однако ее требовалось усовершенствовать — не учитывались программы господдержки, параметры считались вручную, возможности моделирования были ограничены.
По словам руководителя проекта, директора Математического центра в Академгородке Сергея Оспичева, ранее в России методы машинного обучения не использовались для подобных глобальных прогнозных социально-экономических моделей. Причиной является консервативность данного направления. В работе используется модель «Случайный лес». Благодаря ей, можно разобрать подробно каждое решение, объяснить результаты. Модель позволяет определять тренды, которые невозможно описать традиционной формулой.
Во внимание принимаются такие факторы — миграционная ситуация в регионе, экономические и демографические показатели, валовый продукт, реализуемые инвестиционные проекты. Модель формирует прогноз по количеству вакантных рабочих мест, которые будут открыты на предприятиях по разным специальностям.