В НГУ предложили новую модель распределения мест в ВУЗах

Проект был начат в 2021 году, команда состоит из пяти человек — сотрудников сотрудники Математического центра в Академгородке и студентов Механико-математического факультета в НГУ. На тот момент в Минпромторге уже существовала система прогнозирования количества выпускников в разных регионах по разным специальностям. Однако ее требовалось усовершенствовать — не учитывались программы господдержки, параметры считались вручную, возможности моделирования были ограничены.