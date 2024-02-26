Коронавирус вернулся: сколько случаев COVID-19 зарегистрировали в Алматы

«Необходимо помнить, что единственным методом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией рекомендуется использовать защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с высокой температурой. Для профилактики заболевания рекомендуется проводить регулярные проветривания помещений, влажную уборку, а также соблюдение правил личной гигиены (чаще мыть руки, использовать антисептики)», — напомнила Асель Калыкова.