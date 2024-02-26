Коронавирус вернулся: сколько случаев COVID-19 зарегистрировали в Алматы

Она отметила, что по городу эпидситуация по коронавирусной инфекции (КВИ) остается стабильной.
«С начала 2024 года по 25 февраля зарегистрировано 247 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции среди населения города, из которых 30 случаев — среди детей до 14 лет, среди подростков — шесть случаев, среди взрослого населения — 211 случаев».Асель Калыкова.
Из зарегистрированных 247 случаев выявлено:
- по самообращению — 216 случаев (87,4%);
- с профилактической целью — 18 (7,3%);
- по эпидемиологическим показаниям — 13 случаев (5,3%).
Возрастной состав заразившихся КВИ с начала текущего года:
- среди детей до года — 21 случай (8,5%);
- среди детей до 14 лет — 30 случаев (12,1%);
- среди подростков и юношей 15−19 лет — 11 случаев (4,5%);
- среди граждан 20−39 лет — 90 случаев (36,4%);
- среди граждан 40−59 лет — 39 случаев (15,8%);
- 60 лет и старше — 77 случаев (31,2%).
«По занятости заразившихся КВИ 30% составляют неработающие, 14,2% — работающие в различных ТОО, 10,9% — дети дошкольного возраста, 27,1% — пенсионеры, 4% — студенты».
Вместе с тем замглавы ДСЭК Алматы отметила, что профилактические мероприятии против коронавирусной инфекции проводятся также, как при гриппе и ОРВИ.
«Необходимо помнить, что единственным методом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. В целях предупреждения заражения коронавирусной инфекцией рекомендуется использовать защитные маски и воздержаться от посещения мест массового скопления людей и контактов с больными людьми с высокой температурой. Для профилактики заболевания рекомендуется проводить регулярные проветривания помещений, влажную уборку, а также соблюдение правил личной гигиены (чаще мыть руки, использовать антисептики)», — напомнила Асель Калыкова.
Она подчеркнула, что при появлении симптомов респираторных заболеваний необходимо надеть маску и незамедлительно обратиться за медицинской помощью.