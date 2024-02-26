Названы даты закрытия нижегородских катков

Большинство из них закроются до конца февраля. Так, бесплатный каток у кинотеатра «Россия» проработает до 28 февраля 2024 года. Он открылся 28 декабря, и за это время его посетили 65 434 человека. С 29 февраля по 9 марта инфраструктура катка, включая ледовое покрытие, будет демонтирована.