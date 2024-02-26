Названы даты закрытия нижегородских катков

Все нижегородские катки закроют до середины марта, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на городской департамент физкультуры и спорта.
Этой зимой в городе открыли не менее 70 катков. Также были оборудованы 38 дворовых хоккейных коробок и 29 катков на территории образовательных учреждений.
Большинство из них закроются до конца февраля. Так, бесплатный каток у кинотеатра «Россия» проработает до 28 февраля 2024 года. Он открылся 28 декабря, и за это время его посетили 65 434 человека. С 29 февраля по 9 марта инфраструктура катка, включая ледовое покрытие, будет демонтирована.
Каток на стадионе «Труд» будет работать до 17 марта, а в парке «Швейцария» — до 8 марта включительно (ранее объявляли дату 10 марта).
Кроме того, сейчас в Нижнем Новгороде функционируют 39 общественных катков, которые появились на базе дворовых хоккейных площадок. Согласно заключенным договорам, их будут обслуживать до 29 февраля. После этого поддержать лед в надлежащем состоянии не планируют.
Что касается остальных катков, в том числе на территории «Спорт порта», информации пока нет. Ранее сообщалось, что их дата закрытия будет зависеть от погодных условий.