Мэр Наумов призвал краснодарцев стать силой, которая очистит город от мусора

Градоначальник обратил внимание подписчиков на то, что с наступлением тепла в городе стали более заметны замусоренные территории. Евгений Наумов добавил, что в прошлом году во время двухмесячника по наведению санитарного порядка горожане активно участвовали в уборке и пригласил их принять участие в субботниках вновь.