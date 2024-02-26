Мэр Наумов призвал краснодарцев стать силой, которая очистит город от мусора

Глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+) назвал дату проведения общегородского субботника. Всех горожан выйти на уборку придомовых территорий и улиц пригласят 20 апреля. Наведение санитарного порядка в городе стартует с 4 марта.
Градоначальник обратил внимание подписчиков на то, что с наступлением тепла в городе стали более заметны замусоренные территории. Евгений Наумов добавил, что в прошлом году во время двухмесячника по наведению санитарного порядка горожане активно участвовали в уборке и пригласил их принять участие в субботниках вновь.
— Неравнодушные краснодарцы уже приводят в порядок свои придомовые территории. Горжусь, — подчеркнул мэр и выразил уверенность.что никто из краснодарцев не останется в стороне и примет участие в субботнике.
Евгений Наумов напомнил, что проведение Общегородского дня санитарного порядка назначено на 20 апреля.
— Вместе мы — сила. Сила, которая очистит Краснодар от мусора, — подчеркнул глава кубанской столицы.