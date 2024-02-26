Водитель маршрутки Т-301 заявил, что не заставлял школьницу выходить

Водитель нижегородской маршрутки № 301 заявил, что не заставлял школьницу выходить из транспорта, сообщил перевозчик ООО «Мещеряков и компания».
Напомним, инцидент произошел сегодня утром. Юная нижегородка рассказала в социальных сетях о том, что не смогла оплатить проезд банковской картой, но водитель также не принял оплату переводом и высадил её вне остановки.
По информации перевозчика, производить перевод на личную карту водителя запрещено.
«Водитель повторно попросил оплатить проезд, однако девочка не смогла этого сделать и без принуждения со стороны водителя покинула салон автобуса в районе остановки “Станция Счастливая”, — рассказали в ООО “Мещеряков и компания”.
Сейчас по данному факту организовано внутреннее расследование. Подробности выясняются.