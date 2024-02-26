Волгоградец Прохор Шаляпин рассказал, почему участвует в скандальных ток-шоу

Сам Прохор Шаляпин заявил, что считает себя талантливым человеком с музыкальным образованием, однако, по его словам, это неугодно для отечественных суперзвезд, которые не пускают в свой круг новых ярких людей.
Поэтому артист выбрал путь участия в различных ток-шоу, в том числе и со скандальным флером, для поддержания собственной медийности.
«Я пошел туда не от хорошей жизни, у меня не было другого выхода, — признался Шаляпин. — Не могу сказать, что получал какое-то удовольствие от этого. Просто это мой собственный путь».
Он также рассказал, что соглашается на участие, если его пригласят. Однако обратил внимание зрителей на то, что никогда сам по себе ни с кем не скандалил.
«Я всегда старался вести себя интеллигентно, выходить с достоинством даже из каких-то неудобных ситуаций», — подчеркивает волгоградец.