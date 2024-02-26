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Мигранты бегут из Краснодара: 41 тысяча рабочих выехали из столицы Кубани

КРАСНОДАР, 26 февраля, ФедералПресс. В отчете за 2023 год мэрия Краснодара подготовила сводку о миграционном трафике в городе: 40,9 тысячи человек выехали из населенного пункта.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В 2023 году на миграционный учет поставлено 141 227 иностранных граждан и лиц без гражданства. Миграционный отток составил 40 925 человек», — сказано в будущем отчете главы администрации Евгения Наумова.

Хотя Наумов прочтет доклад городским депутатам только в среду, 28 февраля, документ уже обнародован на сайте мэрии. И уже — как значится в нем — одобрен законодателями.

Что касается миграционной политики, то от Наумова можно ожидать таких цифр: было 157 рейдов, найдены 55 нарушителей. Всего в истекшем году выявлено 170 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Ранее сообщалось о других «утечках информации» из этого отчета.