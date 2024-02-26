Мигранты бегут из Краснодара: 41 тысяча рабочих выехали из столицы Кубани

«В 2023 году на миграционный учет поставлено 141 227 иностранных граждан и лиц без гражданства. Миграционный отток составил 40 925 человек», — сказано в будущем отчете главы администрации Евгения Наумова.
Хотя Наумов прочтет доклад городским депутатам только в среду, 28 февраля, документ уже обнародован на сайте мэрии. И уже — как значится в нем — одобрен законодателями.
Что касается миграционной политики, то от Наумова можно ожидать таких цифр: было 157 рейдов, найдены 55 нарушителей. Всего в истекшем году выявлено 170 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.
Ранее сообщалось о других «утечках информации» из этого отчета.