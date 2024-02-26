В Самаре завершен судебный спор с властями за здание мечети

Депстрой высказал возражения, указывая на то, что истцы не получали разрешение на строительство или акт ввода объекта в эксплуатацию. Однако суд установил, что в 1992 году мэрия предоставила земельный участок мусульманской организации вместе с разрешением на строительство мечети. На основании этих документов арбитраж удовлетворил требования мусульманской организации. Теперь мечеть официально принадлежит «Имени Хусаина».