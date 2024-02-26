В Самаре завершен судебный спор с властями за здание мечети

В Самаре признали за местной мусульманской религиозной организацией «Имени Хусаина» права на мечеть, расположенную в Кубышевском районе. Информация об этом размещена на сайте арбитража.
Согласно документам, мусульмане подавали в суд на мэрию, городской департамента строительства и администрации Куйбышевского района. Они требовали признать за организацией права собственности на мечеть на Кряжском шоссе, 2а. Мечеть представляет собой нежилое двухэтажное здание, общей площадью 257,6 кв.м.
Депстрой высказал возражения, указывая на то, что истцы не получали разрешение на строительство или акт ввода объекта в эксплуатацию. Однако суд установил, что в 1992 году мэрия предоставила земельный участок мусульманской организации вместе с разрешением на строительство мечети. На основании этих документов арбитраж удовлетворил требования мусульманской организации. Теперь мечеть официально принадлежит «Имени Хусаина».