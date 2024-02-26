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Самые вкусные блины и народные забавы: челябинцев пригласили на Масленицу

Гостей и жителей Челябинска пригласили на масленичные гуляния, которые состоятся 16 марта в 12:00 в парке имени Юрия Гагарина. Подробнее о проводах зимы рассказали в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.
Источник: Pchela.News

Гости смогут насладиться выставками национально-культурных объединений Южного Урала и выступлениями творческих коллективов, купить продукцию в торговых рядах «Масленица пришла», прокатиться на аттракционах, поучаствовать в народных забавах и, конечно, поучаствовать в выборе самого вкусного блина.

— Главным событием праздника станет театрализованная концертная программа «Встречаем Весну всей семьёй», — добавили в министерстве.

В рамках праздничных гуляний также состоится конкурс народной куклы «Маслена-краса», где участникам нужно будет изготовить кукол в традиционных костюмах с масленичными мотивами. Конкурс посвящён 90-летию Челябинской области.

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