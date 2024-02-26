Самые вкусные блины и народные забавы: челябинцев пригласили на Масленицу

Гости смогут насладиться выставками национально-культурных объединений Южного Урала и выступлениями творческих коллективов, купить продукцию в торговых рядах «Масленица пришла», прокатиться на аттракционах, поучаствовать в народных забавах и, конечно, поучаствовать в выборе самого вкусного блина.
— Главным событием праздника станет театрализованная концертная программа «Встречаем Весну всей семьёй», — добавили в министерстве.
В рамках праздничных гуляний также состоится конкурс народной куклы «Маслена-краса», где участникам нужно будет изготовить кукол в традиционных костюмах с масленичными мотивами. Конкурс посвящён 90-летию Челябинской области.