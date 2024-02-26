В Калининграде перекрыли прогулочную зону вдоль Литовского ручья. Специалисты продолжают расчистку водоёма.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, синий забор появился перед лестницей со стороны улицы Невского. На ограждении разместили паспорт объекта.
Подрядчик — ООО «Фаворит Спецтехника» — приступил к расчистке ручья осенью 2023 года. В декабре часть водоёма осушили.
Протяжённость Литовского ручья — 2,7 километра. Специалисты планируют изъять донные отложения на участке от Верхнего озера до Преголи. Стоимость расчистки водоёма составит 31,2 миллиона рублей. Работы хотят завершить к концу 2024 года.