В Калининграде перекрыли прогулочную зону вдоль Литовского ручья

Протяжённость Литовского ручья — 2,7 километра. Специалисты планируют изъять донные отложения на участке от Верхнего озера до Преголи. Стоимость расчистки водоёма составит 31,2 миллиона рублей. Работы хотят завершить к концу 2024 года.