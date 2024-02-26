Госавтоинспекция: в Апшеронске водитель переделал свои «Жигули» в кабриолет

По данным правоохранителей, водитель превратил свои «Жигули» в кабриолет.
В Телеграм-канале «Госавтоинспекция Кубани» сообщили, что машину остановили 25 февраля, в 13:00. Из материалов дела следует, что у автомобиля была демонтирована верхняя часть кузова, передние сиденья заменили на деревянные кресла, а ремни безопасности отсутствовали. Сотрудники ГИБДД установили, что транспортное средство является небезопасным как для водителей, так и для других граждан.
Водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.5.1 КоАП РФ. Материалы проверки направили УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю для прекращения госучета автомобиля.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Апшеронске под колёсами легковушки погибла женщина.