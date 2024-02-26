Госавтоинспекция: в Апшеронске водитель переделал свои «Жигули» в кабриолет

В Телеграм-канале «Госавтоинспекция Кубани» сообщили, что машину остановили 25 февраля, в 13:00. Из материалов дела следует, что у автомобиля была демонтирована верхняя часть кузова, передние сиденья заменили на деревянные кресла, а ремни безопасности отсутствовали. Сотрудники ГИБДД установили, что транспортное средство является небезопасным как для водителей, так и для других граждан.