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В январе в Узбекистан на лечение приехали более 7 тысяч иностранцев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В прошлом месяце нашу страну с целью лечения посетили более 7 тысяч иностранных граждан, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Согласно данным Агентства по статистике, больше всего граждан, желающих обратиться за медицинской помощью в Узбекистане, приехало из соседнего Таджикистана — почти 5 тысяч человек.

В 2023 году Узбекистан посетили 6,6 миллиона иностранцев, из них более 61 тысячи приезжали на лечение.

Число граждан из стран, которые больше всего посещали Узбекистан для лечения в январе 2024 года:

Таджикистан — 4,8 тысячи человек.

Казахстан — 1,1 тысячи человек.

Кыргызстан — 959 человек.

Россия — 120 человек.

Туркменистан — 66 человек.