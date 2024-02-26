В январе в Узбекистан на лечение приехали более 7 тысяч иностранцев

Согласно данным Агентства по статистике, больше всего граждан, желающих обратиться за медицинской помощью в Узбекистане, приехало из соседнего Таджикистана — почти 5 тысяч человек.
В 2023 году Узбекистан посетили 6,6 миллиона иностранцев, из них более 61 тысячи приезжали на лечение.
Число граждан из стран, которые больше всего посещали Узбекистан для лечения в январе 2024 года:
Таджикистан — 4,8 тысячи человек.
Казахстан — 1,1 тысячи человек.
Кыргызстан — 959 человек.
Россия — 120 человек.
Туркменистан — 66 человек.