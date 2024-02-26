Синоптики прогнозируют похолодание в начале марта

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на весну, пишет Om1.ru.
В этом году на конец февраля выпадает оттепель, а март начнется с похолодания.
Вильфанд также напомним, что 1 марта наступает лишь календарная весна. При этом окончание зимы можно оценивать по-разному: началом таяния снега, ледоходом на реках или возвращением птиц с юга.
«Не нужно очаровываться, что 1 марта наступает весна. Самое большое разочарование бывает от завышенных ожиданий. У нас по климату высота сугробов самая большая именно в конце февраля — в начале марта», — рассказал Вильфанд.
Он добавил, что март — это ещё зимний месяц, поэтому понижение температуры до −10 вполне возможно.