Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Синоптики прогнозируют похолодание в начале марта

Март — это зимний месяц.
Сейчас в Олбани: +1° 4 м/с 51% 753 мм рт. ст. -1°
Источник: Время

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на весну, пишет Om1.ru.

В этом году на конец февраля выпадает оттепель, а март начнется с похолодания.

Вильфанд также напомним, что 1 марта наступает лишь календарная весна. При этом окончание зимы можно оценивать по-разному: началом таяния снега, ледоходом на реках или возвращением птиц с юга.

«Не нужно очаровываться, что 1 марта наступает весна. Самое большое разочарование бывает от завышенных ожиданий. У нас по климату высота сугробов самая большая именно в конце февраля — в начале марта», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что март — это ещё зимний месяц, поэтому понижение температуры до −10 вполне возможно.