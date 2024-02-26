В Перми 6 марта проведут проверку систем оповещения

Сигнал оповещения «Внимание всем!» будет производиться в течение трех минут — с 10:40 до 10:43. Отмечается, что проверка проводится в плановом режиме и носит учебный характер. Жителей Перми просят соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприемники и прослушать информацию.