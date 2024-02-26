В Кашкадарьинской области появится новый родильный комплекс

Новый родильный комплекс строится в соответствии с постановлением президента «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан в 2024—2026 годах».
Как сообщает сегодня пресс-служба хокимията Кашкадарьинской области, хоким Камашинского района Хуршид Усмонов посетил строительную площадку и ознакомился с ходом строительства нового родильного комплекса.
Сообщается, что здание родильного дома будет состоять из пяти этажей, и рассчитано на 120 пациенток.
Общая стоимость строительства объекта составляет 14,4 миллиарда сумов.
Отметим, что население города Камаши составляет около 33 тысяч человек.
Напомним, что с нового учебного года в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях планируется запустить бесплатное автобусное сообщение для школьников из отдаленных регионов.