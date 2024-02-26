«А вот в наше время…»: сравнили школьную моду разных поколений и выяснили, правда ли «такого» раньше не было

— Хотя в школе все было строго, мы с девчонками прибегали к некоторым хитростям, чтобы хоть немного быть непохожими на остальных. Я была хулиганкой, поэтому и доставалось за такие идеи больше всего мне, — смеется Ольга. — Я первая в школе сделала «химию» (прическа с кудрями и локонами, которая держится несколько месяцев — прим. ред.) в восьмом классе. Ох, как же на меня косо смотрели в школе, ведь где это было видано, что ребенок-подросток позволяет себе такие откровенные прически, вместо тугих хвостов и аккуратных кос.