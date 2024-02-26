«А вот в наше время…»: сравнили школьную моду разных поколений и выяснили, правда ли «такого» раньше не было

«А вот в наше время такого не было…», — это любимая фраза каждого поколения, которую используют для сравнения современной молодежи и своей юности. С этим можно спорить, можно согласиться, но неизменным остается лишь то, что каждое выросшее поколение обязательно добавляет в свой лексикон это ностальгическое выражение. Журналист «КП-Самара» решила разобраться на примере трех поколений «бабушка-мама-дочь», правда ли «такого не было» или все же некоторые модные тренды до сих пор актуальны среди школьников.
Поколение «бумеров»
«Зуммеры», «бумеры», «миллениалы» появились в нашей речи благодаря теории поколений Нейла Хоу и Уильяма Штрауса. По мнению ученых, в развитии общества заметна некоторая цикличность. В России эти новомодные словечки появились не так давно, и их в своей речи используют только те самые «зумеры», а вот поколение «бумеров» порой даже не догадывается, что их так называют современные дети. «Комсомольская правда» поговорила с представителем «древнего» поколения 50-летней Ольгой, которая училась в школе еще при Советском Союзе.
— Однозначно, что происходит в школах сейчас, начиная с распада СССР, не похоже на то, что пережили мы с одноклассниками. Мы были пионерами, носили галстуки и крахмалили белоснежные фартуки, — делится воспоминаниями о своей школьной жизни наша собеседница.
Давайте сравним, а что же сейчас? Несмотря на то, что российское образование претерпело множество изменений с момента распада Союза и искоренения пионеров, октябрят и комсомольцев, спустя 30 лет в стране появились «Орлята».
— «Орлята России» — это масштабный всероссийский проект для начальной школы по воспитанию активных граждан нашей страны. Он объединяет миллионы детей, учителей и родителей, — сказано на официальном сайте проекта, который был запущен в стране в 2021 году.
По сути, это те же самые пионеры, только теперь их называют гордо — «Орлята». Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое.
Но давайте все же вернемся к тому, чего же все-таки «а вот в наше время не было». Да, накрахмаленные фартучки уже не в тренде, хотя некоторые современные выпускницы на последний звонок все еще отдают дань советской моде. Сейчас у молодежи больше выбора, больше возможностей для самовыражения.
— Хотя в школе все было строго, мы с девчонками прибегали к некоторым хитростям, чтобы хоть немного быть непохожими на остальных. Я была хулиганкой, поэтому и доставалось за такие идеи больше всего мне, — смеется Ольга. — Я первая в школе сделала «химию» (прическа с кудрями и локонами, которая держится несколько месяцев — прим. ред.) в восьмом классе. Ох, как же на меня косо смотрели в школе, ведь где это было видано, что ребенок-подросток позволяет себе такие откровенные прически, вместо тугих хвостов и аккуратных кос.
К концу 80-х для советских людей начинает потихоньку открываться совершенно новый и удивительный мир Запада. На полках газетных киосков появляются первые модные журналы, а по телевизору можно увидеть необычную рекламу первых импортных товаров.
— Помню, подшивали школьные сарафаны «на живульку», чтобы был покороче. На школьные дискотеки воровали у мамы красную помаду из косметички. У меня было два карандаша для глаз — синий и зеленый. Вот намажешь ими веки, в коробочку с тушью плюнешь, точку над губой черным ткнешь и на дискотеку. До сих пор недоумеваю, как нас в цирк не забрали с таким гримом. Но это было очень модно тогда, — с улыбкой вспоминает женщина.
Поколение «миллениалов»
Время шло, в 90-х юбку подшивать уже не надо было, ведь в магазинах они уже продавались шириной с отцовский ремень. По телевизору без угрызения совести начали транслировать эротические фильмы, а американское МТВ плотно засело в сознании и только подливало масло в огонь. Но все же «бумеры», которые еще не до конца осознали, что теперь «можно практически все», не страшась осуждения или Колымы, боялись новых трендов и осуждали тех, кто смог быстро адаптироваться к современной моде. Так появились «миллениалы».
С начала нулевых западная мода окончательно укоренилась в России и стала диктовать свои правила. Однако все происходило с некоторым опозданием, но новое поколение школьников с удовольствием примеряло на себя новые образы, которые шокировали старшее поколение. Нине сейчас чуть больше 30 лет, и она с удовольствием рассказала журналисту «КП-Самара», как сходили с ума в ее школьные годы.
— Начало «нулевых» — прекрасное время! Столько нового и неизведанного! Помню, сначала все поголовно слушали рэп и носили «трубы» (широкие джинсы — прим. ред.), где-то кучковались рокеры и панки с зелеными ирокезами и пирсингом на лице, позже появились странные белолицые тощие готы в черных балахонах, а уже из них вышли пестренькие черно-розовые эмо-киды. Субкультуры в нашей стране стали распространяться с небывалой скоростью. Можно было выбрать то направление, которое нравится. Лично я успела поносить ирокез и даже побывать ночью на кладбище, проводя какой-то сомнительный ритуал с томатным соком вместо крови, — сквозь улыбку рассказывает Нина.
В некоторых школах уже перестали так пристально следить за внешним видом, одинаковую форму отменили, но все же официальные цвета «белый верх — черный низ» были обязательными. У подростков появилось еще больше возможностей для самовыражения — детям разрешили самим выбирать, чем им хочется заниматься, будь то спортивные занятия, пение или кружок макраме. Не было никаких обязательных посвящений в пионеры или получения партийного билета. Но в этом старшее поколение видело и минусы — подростки болтались по улице без дела, а статистика показывала, что именно на конец 90-х — начало 00-х приходилось столько всего преступлений с участием несовершеннолетних.
Поколение «зумеров»
Но это время прошло, челкастые мальчики и девочки смыли розовый макияж и примерили на себя более скромные классические костюмы. Большинство из «миллениалов» к настоящему времени стали родителями. Сейчас они, так же как и их родители, все чаще повторяют как мантру фразу: «А вот в наше время…». Мы поговорили с современными подростками, которые гордо именуют себя «зумерами».
Глядя на современных детей, можно сказать, что они родились со смартфонами в руках. А ведь оно так и есть. Современные родители настолько заняты собой и карьерой, что некоторым проще дать телефон с ярким сочным мультфильмом требующему внимание малышу. Уже к пяти годам ребенок умеет пользоваться гаджетами, знает о существовании «гугла» и «тик-тока» и даже пробует сам вести свой ютуб-канал, записывая видеоролики.
— Свой блог на ютубе я завела, когда мне было шесть лет. Мама помогла с некоторыми нюансами, в плане авторизации и настройки монетизации, а дальше я развивала канал сама, — поделилась Марьяна.
Это все, конечно, хорошо и современно, но давайте посмотрим, как новые тренды влияют на самих детей. По данным ученых, «зумеры» больше подвержены депрессии, нежели представители старших поколений. Можно предположить, что это происходит именно из-за подмены реальности, когда школьники большую часть времени проводят в гаджетах. Это сказывается и на внешнем виде современных детей.
— Моя дочь очень любит аниме. Однажды она целый год ходила в пальто и с короткой стрижкой, подражая своему любимому герою. Но это не только у нее так, многие одноклассники также подражали героям японских мультиков — это был своеобразный тренд в ее школе, — рассказывает мама семиклассницы Оксана.
Женщина также обратила внимание, что современные школьники сейчас больше предпочитают мешковатость и комфорт в плане выбора одежды. Так, если в «нулевых» девочки старались показать как можно больше тела — джинсы с заниженной талией, топы с глубоким декольте, мини-юбки
Рассмотрев некоторые особенности развития трендов разных поколений российских школьников, можно сделать вывод, что каждое новое поколения не без оснований вызывает шок у старших. Но если копнуть глубже, то можно заметить, что чего-то абсолютно нового не появляется — это лишь перестройка старых трендов под новые реалии. И извечная фраза: «В наше время такого не было…» будет актуальна каждые несколько десятков лет.