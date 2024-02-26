Что изменится в Беларуси с 1 марта 2024 года: подача налоговой декларации, большие выходные, уменьшение пособия на погребение, закрытие двух КПП на границе с Литвой

Некоторым физлицам в марте обязательно нужно подать в налоговую декларацию о доходах за 2023 год. Кого это касается? Тех белорусов, которые в 2023 году получили подлежащие налогообложению доходы. Речь, в частности, идет о тех, кто получал за границей или из-за границы доходы, и тех, кто (не от близких родственников) получили в подарок больше 9338 рублей. Отчитаться перед налоговой нужно в течение марта и в том случае, если в 2023 году вы продали два и более автомобиля. Также декларация требуется, если вы продали за последние пять лет больше одного дома, квартиры, участка земли, гаража или машино-места. Подать декларацию нужно до 31 марта 2024 года, а уплатить налоги — до начала лета.