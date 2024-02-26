Что изменится в Беларуси с 1 марта 2024 года: подача налоговой декларации, большие выходные, уменьшение пособия на погребение, закрытие двух КПП на границе с Литвой

Первый весенний месяц ожидаемо принесет с собой немало новшеств для белорусов. Рассказываем, какие изменения и кого именно они коснутся в марте 2024 года.
Большие выходные на 8 Марта
Начнем с хороших перспектив: в марте белорусов ждут сразу три выходных дня подряд, а рабочая неделя будет четырехдневной. Спасибо за это женщинам, точнее, замечательному празднику 8 Марта, который в 2024 году выпадает на пятницу. В итоге отдыхать белорусы будут 8,9,10 марта, на работу — в понедельник, 11 марта. Отметим также, что отрабатывать эту нерабочую праздничную пятницу не придется.
Весенние каникулы
Школьникам и их родителям приготовиться: впереди долгожданные каникулы. Стартуют они 24 марта, продлятся по 31 число, вновь за парты — в понедельник, 1-го апреля. Весенние каникулы после самой продолжительной в учебном году третьей четверти самые короткие — всего 8 дней, зато потом финальная четвертая четверть, а дальше — уже самые длинные летние каникулы с 1 июня по 31 августа включительно.
Выпускники 2024, репетиционные тестирования
Выпускников 2024 года, а учиться им осталось совсем немного, уже с первого месяца весны ждут репетиционные тестирования: третий их этап приходится как раз на март-апрель 2024. Узнать свои результаты потенциальные абитуриенты смогут уже в 20-х числах апреля.
Физлицам нужно заполнить и подать налоговую декларацию
Некоторым физлицам в марте обязательно нужно подать в налоговую декларацию о доходах за 2023 год. Кого это касается? Тех белорусов, которые в 2023 году получили подлежащие налогообложению доходы. Речь, в частности, идет о тех, кто получал за границей или из-за границы доходы, и тех, кто (не от близких родственников) получили в подарок больше 9338 рублей. Отчитаться перед налоговой нужно в течение марта и в том случае, если в 2023 году вы продали два и более автомобиля. Также декларация требуется, если вы продали за последние пять лет больше одного дома, квартиры, участка земли, гаража или машино-места. Подать декларацию нужно до 31 марта 2024 года, а уплатить налоги — до начала лета.
Индивидуальные предприниматели, взносы в ФСЗН
До 1 марта индивидуальным предпринимателям, а также нотариусам и адвокатам, нужно заплатить взносы в Фонд соцзащиты. Минимальная сумма за полный календарный год — 2326 рублей 80 копеек.
Сомнительные банковские переводы белорусов начнут приостанавливать
Мошенники и аферисты, которые «работают» в интернете, активны и деятельны, увы, в любую пору года. В марте их схемам поставят дополнительный щит: с 1 марта вступает в силу постановление Нацбанка, по которому сомнительные переводы со счетов белорусов будут временно приостанавливать. В Нацбанке рассказали о том, какие переводы могут попасть в категорию сомнительных: обращать внимание и ставить «на стоп» будут на нетипичное поведение клиента при переводе, нехарактерные для него суммы и места перевода. Словом, такая мера должна серьезно осложнить жизнь нечистым на руку аферистам, нередко пользующихся доверчивостью граждан.
Пособие на погребение, март 2024
По действующим нормам, пособие на погребение в Беларуси определяется исходя из размера средней заработной платы в республике и равняется величине средней зарплаты в республике за позапрошлый месяц. В марте 2024 года пособие на погребение существенно уменьшится, поскольку рассчитывать его будут исходя из январской зарплаты. В январе величина средней зарплаты уменьшилась до 1991,2 рубля. Для сравнения: в декабре 2023 года она была 2271 рубль. Так что пособие на погребение в марте 2024 года относительно февраля уменьшится на 278,8 рубля. Что касается вопроса, почему средний заработок февраля меньше, чем аналогичный показатель января, то это объясняется главным образом тем, что в декабре-январе многие работодатели выплачивают работникам премии и прочие поощрительно-стимулирующие выплаты.
Литва закрывает два пункта пропуска на границе с Беларусью
Литовская сторона с 1 марта 2024 года закрывает сразу два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах пропуска «Лаворишкес» («Котловка» с белорусской стороны) и «Райгардас» (соответственно, «Привалка» в Беларуси). В итоге Беларусь и Литву после 1 марта будут связывать всего два работающих пограничных КПП — «Мядининкай» (белорусский «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони» в Беларуси).