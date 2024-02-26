Синоптики пообещали волгоградцам весеннюю погоду в конце зимы

Последние дни февраля станут намеком на весну, считают специалисты центра Фобос. По их данным, южные регионы России, к каким относится и Волгоградская область, окажутся в эти дни под влиянием обширного антициклона. В связи с этим небо будет ясным, осадки маловероятны, а воздух днем будет неплохо прогреваться.
В Крыму и у соседей на Кубани ожидается до +11… +16°, в низовьях Волги и Дона, по прогнозам синоптиков, до +5… +10°. В Волгограде, уточняют специалисты регионального ЦГМС, по ночам будет оставаться минусовая температура: с понедельника на вторник — −8…-10º, со вторника на среду — −6…-8º. Днем город понемногу и впрямь будет захватывать весна — и 28, и 29 февраля — +1…+3º.
По области в ночь на вторник местами возможно −10…-15º, днем — +4…-1º. В последний день зимы ночью −4… −9º, при прояснениях понижение до −12º, а днем — 0…+5º.