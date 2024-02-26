Преобразование Новой Голландии завершат в 2031 году

Администрация планирует завершить реконструкцию четырех мостов, оборудовать здание Лесного склада под выставочные цели и приспособить беговое укрепление на набережной Адмиралтейского канала.
Ведомство сопровождает более 20 проектов со статусом «стратегический», куда в том числе входит проект развития острова. Сейчас уже выполнены три проекта по реорганизации острова на сумму в 12 миллионов рублей.
Ранее «МК в Питере» рассказал об объеме инвестиций, который потребуется на обновление Новой Голландии.