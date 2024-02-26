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Преобразование Новой Голландии завершат в 2031 году

Власти Петербурга сообщили о продлении договора аренды с инвестором, чтобы завершить работы по развитию и облагораживанию Новой Голландии. Проект планируют завершить к 2031 году, сообщила пресс-служба по инвестициям Петербурга 26 февраля.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ГБУ «ГТИБ»

Администрация планирует завершить реконструкцию четырех мостов, оборудовать здание Лесного склада под выставочные цели и приспособить беговое укрепление на набережной Адмиралтейского канала.

Ведомство сопровождает более 20 проектов со статусом «стратегический», куда в том числе входит проект развития острова. Сейчас уже выполнены три проекта по реорганизации острова на сумму в 12 миллионов рублей.

Ранее «МК в Питере» рассказал об объеме инвестиций, который потребуется на обновление Новой Голландии.

архитектура