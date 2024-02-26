В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

«По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи с туманом», — говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.
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«По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи с туманом», — говорится в сообщении.
Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.