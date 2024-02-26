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В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 фев — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за тумана, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Сейчас в Олбани: +1° 4 м/с 51% 753 мм рт. ст. -1°
Источник: РИА Новости

«По информации Pосгидрометцентра, с 3 часов до 15 часов 27 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен “желтый” уровень опасности в связи с туманом», — говорится в сообщении.

Власти просят водителей и пешеходов соблюдать осторожность.