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В центре Симферополя перекроют движение

В Симферополе перекроют улицу Сергеева-Ценского 27 февраля.
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 27 февраля, в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Сергеева-Ценского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорогу перекроют с 7.30. Ограничения будут действовать на участке от улицы Севастопольской до Кавказской. Такие меры связаны с обрезкой зеленых насаждений. Планируется, что улица Сергеева-Ценского останется перекрытой до полуночи.

— Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу, — говорится в сообщении.

ЖКХ