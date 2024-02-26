В центре Симферополя перекроют движение

Во вторник, 27 февраля, в Симферополе ограничат движение транспорта по улице Сергеева-Ценского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дорогу перекроют с 7.30. Ограничения будут действовать на участке от улицы Севастопольской до Кавказской. Такие меры связаны с обрезкой зеленых насаждений. Планируется, что улица Сергеева-Ценского останется перекрытой до полуночи.
— Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу, — говорится в сообщении.