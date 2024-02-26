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Хокимият Ташкента предложил гражданам поучаствовать в нейминге некоторых улиц

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Хокимият Ташкента приглашает жителей столицы выразить свое мнение о присвоении наименований пяти безымянным улицам и переименовании одной улицы в махаллях «Яккасарай», «Мухандислар», «Ракатбоши», «Кушбеги» и «Дилбулок» Яккасарайского района, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Отмечается, что новые имена объектам дали жители махаллей, в которых они расположены. Горожане могут высказаться за или против предложенных названий.

Голосование проводится на специальной платформе. Для того, чтобы отдать свой голос, нужно пройти авторизацию.

Безымянную улицу в махалле «Мухандислар» предлагается назвать Ризкли, в махалле «Ракатбаши» — Фахр, в махалле «Кушбеги» — Жахонбахш, в махалле «Яккасарай» — 5-й проезд Богибустон.

Для переименования предлагается улица «2-й вагон проезд Шота Руставели» в махалле «Дилбулок» — ей хотят присвоить имя Дилбулок.

Голосование проходит с 26 февраля по 11 марта этого года. Также свое мнение можно выразить:

позвонив по телефону: 71) 210−04−13 (в рабочие дни с 09:00 до 17:00);

отправив письмо по адресу: 100060, г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, 51;

отправив письмо на электронную почту: geonom@digitaltashkent.uz.

Напомним, что хокимият уже предлагал ташкентцам дать имена улицам в Янгихаётском районе, но после странного отношения к выбору названий для станций метро вряд ли кто-то захочет проявлять инициативу.