Хокимият Ташкента предложил гражданам поучаствовать в нейминге некоторых улиц

Отмечается, что новые имена объектам дали жители махаллей, в которых они расположены. Горожане могут высказаться за или против предложенных названий.
Голосование проводится на специальной платформе. Для того, чтобы отдать свой голос, нужно пройти авторизацию.
Безымянную улицу в махалле «Мухандислар» предлагается назвать Ризкли, в махалле «Ракатбаши» — Фахр, в махалле «Кушбеги» — Жахонбахш, в махалле «Яккасарай» — 5-й проезд Богибустон.
Для переименования предлагается улица «2-й вагон проезд Шота Руставели» в махалле «Дилбулок» — ей хотят присвоить имя Дилбулок.
Голосование проходит с 26 февраля по 11 марта этого года. Также свое мнение можно выразить:
позвонив по телефону: 71) 210−04−13 (в рабочие дни с 09:00 до 17:00);
отправив письмо по адресу: 100060, г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Ислама Каримова, 51;
отправив письмо на электронную почту: geonom@digitaltashkent.uz.
Напомним, что хокимият уже предлагал ташкентцам дать имена улицам в Янгихаётском районе, но после странного отношения к выбору названий для станций метро вряд ли кто-то захочет проявлять инициативу.