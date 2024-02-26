В Петербурге изменят вывески магазинов из-за нового регламента КГА

Речь идет о том, чтобы теперь в вывесках содержалась информация о сфере деятельности отделов. Например, под названием нужно будет указать «продуктовый магазин» или «супермаркет». По информации РБК Петербург, в связи с изменениями в городе придется заменить тысячи вывесок магазинов и сервисных точек. Процедура затронет сети «Лента», «Магнит», «Дикси», Ozon, Wildberries и другие компании, уточнила глава Ассоциации производителей средств визуальной рекламы и информации «ВИЗКОМ» Анна Павлюченко.



Предприниматели оценивают новый регламент как избыточный, создающий административные барьеры. В X5 указали, что за последние полтора года в Петербурге возросло число отказов в утверждении вывесок, 90% из них были выданы именно в КГА. Стоит отметить, что новый порядок не коснется отделов в торговых центрах.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что ритейлер «Магнит» в 2024 году откроет в Петербурге и области магазины «Магнит Рядом» формата «у дома» с площадью до 100 кв. метров и ассортиментом меньше, чем в обычных супермаркетах.



