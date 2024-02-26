Казань сможет принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 году

Вопрос о проведении следующих чемпионатов мира уже решен: 2027 год — Будапешт, 2029 год — Пекин. Теперь ведутся обсуждения относительно проведения чемпионата в 2031 году, и Казань рассматривается как один из потенциальных кандидатов.