Казань сможет принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2031 году

Министр спорта РТ Владимир Леонов поделился планами относительно проведения крупных спортивных мероприятий в регионе. Среди прочего, он упомянул, что Казань имеет шансы стать местом проведения Чемпионата мира по водным видам спорта в 2031 году.
Ранее город должен был принять мировое первенство в 2025 году, однако из-за введенных санкций дату пришлось перенести.
«Наш чемпионат мира был не отменен, а перенесен», — подчеркнул Леонов.
Вопрос о проведении следующих чемпионатов мира уже решен: 2027 год — Будапешт, 2029 год — Пекин. Теперь ведутся обсуждения относительно проведения чемпионата в 2031 году, и Казань рассматривается как один из потенциальных кандидатов.
Ранее мы писали, что церемонию открытия и прошедшие соревнования «Игр будущего» посмотрели свыше миллиарда раз. Такими данными на пленарном заседании «Успехи развития сферы физической культуры и спорта» на выставке-форуме «Россия» поделился вице-премьер Дмитрий Чернышенко.