В Казани показали, как реконструируют Чеховский рынок

В Казани в скором времени пройдет реновация Чеховского рынка. Проект реконструкции представили градоначальнику Ильсуру Метшину.
Территорию рынка разделят на несколько частей: основное здание, двухэтажные ряды для торговли и многофункциональный двор с галереями. Главный шатер намерены восстановить. В нем также будет вестись торговля, а павильоны будут напоминать, те, что были в советские годы.
Площадь в будущем планируют задействовать и для проведения мероприятий, например, лекций, ярмарок и праздников. Для посетителей рынка будет построена подземная парковка, сообщает городская мэрия.
По мнению Ильсура Метшина, обновленный Чеховский рынок сможет стать новой точкой притяжения для производителей сельхзопродукции, бизнесменов и горожан.
Ранее стало известно, что в Казани «Пирамида» после реконструкции может стать коворкингом.