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В Казани показали, как реконструируют Чеховский рынок

Территорию в будущем планируют задействовать для проведения мероприятий.
Источник: Официальный портал администрации Казани

В Казани в скором времени пройдет реновация Чеховского рынка. Проект реконструкции представили градоначальнику Ильсуру Метшину.

Территорию рынка разделят на несколько частей: основное здание, двухэтажные ряды для торговли и многофункциональный двор с галереями. Главный шатер намерены восстановить. В нем также будет вестись торговля, а павильоны будут напоминать, те, что были в советские годы.

Площадь в будущем планируют задействовать и для проведения мероприятий, например, лекций, ярмарок и праздников. Для посетителей рынка будет построена подземная парковка, сообщает городская мэрия.

По мнению Ильсура Метшина, обновленный Чеховский рынок сможет стать новой точкой притяжения для производителей сельхзопродукции, бизнесменов и горожан.

Ранее стало известно, что в Казани «Пирамида» после реконструкции может стать коворкингом.

торговля