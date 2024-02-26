Мороз и туманы: какой будет погода в Казахстане 27 февраля

АЛМАТЫ, 26 фев — Sputnik. На западе, северо-западе, юго-востоке Казахстана под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег.
На юге осадки в виде снега и дождя с гололедом. На юге, юго-востоке страны усиление ветра. По Казахстану ожидается туман.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 3−5 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 4−6 мороза.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 4−6 тепла.