Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Как сообщала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, первую школу в Крыму закрыли на карантин в конце января. Позже несколько школ были переведены на дистанционное обучение в целях предупреждения дальнейшего распространения заболевания ОРВИ и гриппа.