Две школы в Крыму закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев — РИА Новости Крым. Более 8550 учащихся школ и воспитанников детских садов Крыма переведены на карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском министерстве образования.
«В 14 детских садах закрыто 16 групп, на карантин переведено 353 человека, — сообщили в ведомстве. — Кроме того, в 14 школах закрыто 19 классов, на карантин переведено 505 обучающихся».
Также в министерстве отметили, что две школы в Евпатории и Красногвардейском районе республики закрыты полностью.
Как сообщала руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская, первую школу в Крыму закрыли на карантин в конце января. Позже несколько школ были переведены на дистанционное обучение в целях предупреждения дальнейшего распространения заболевания ОРВИ и гриппа.
По оценкам специалиста, спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму прогнозируется к марту.