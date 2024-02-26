Екатеринбургского участника «Поля чудес» напутствовал мэр

«Как признается сам Александр, впечатления от участия в одной из самых узнаваемых и любимых у россиян телеигр остались самые яркие», — написал Орлов.
Александр Жолобов работает в муниципальном детско-юношеском центре «Созвездие» Орджоникидзевского района — впрочем, на официальном сайте в списке педагогов он не значится. В Москве с ним побывали и сотрудницы «Созвездия» — вероятно, в роли болельщиц.
По словам Орлова, на «Поле чудес» Жолобов передал привет родному городу и прочел собственные стихи. Передача с участием екатеринбуржца выйдет на телевидении 22 марта. Градоначальник не стал рассказывать, удалось ли сотруднику «Созвездия» выиграть приз.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее екатеринбургская школьница Зоя Касаткина выступила на шоу «Умнее всех» на телеканале «Пятница».