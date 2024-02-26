Екатеринбургского участника «Поля чудес» напутствовал мэр

Александр Жолобов работает в муниципальном детско-юношеском центре «Созвездие» Орджоникидзевского района — впрочем, на официальном сайте в списке педагогов он не значится. В Москве с ним побывали и сотрудницы «Созвездия» — вероятно, в роли болельщиц.