Как белорусы будут работать и отдыхать в марте, рассказали в Минтруда

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты рассказало, как белорусы будут работать и отдыхать в марте, сообщает БЕЛТА.



В Беларуси 8 марта празднуют День женщин. Эта дата в нашей стране признана официальным выходным. В соответствии с производственным календарем у белорусов в марте 2024 года при шестидневной рабочей неделе будет 24 рабочих дня и 1 предпраздничный — 7 марта, при пятидневной — 19 рабочих и 1 предпраздничный.



Расчетная норма рабочего времени в первом месяце весны при 40-часовой рабочей неделе составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье — 159 часов и для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 164 часа.



В ведомстве напомнили, что расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 17 ноября 2023 года № 43 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2024 год».