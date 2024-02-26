Запрет выхода на лед введен в Витебской области

По данным синоптиков, во вторник, 27 февраля, погодные условия в Беларуси в основном будет формировать область повышенного давления, только на северо-западе скажется влияние фронтального раздела. Там местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит от −1°С (на востоке) до +7°С (на западе), днем -от +5 до +11°С, в западных и южных районах — до +16°С.