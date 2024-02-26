Запрет выхода на лед введен в Витебской области

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Запрет выхода на лед введен повсеместно в Витебской области, сообщил телеканал «Беларусь-4».
«Во всех районах Витебской области введен запрет выхода на лед. Сотрудники ОСВОД вместе со спасателями призывают любителей зимней рыбалки не рисковать жизнью и не выходить на водоемы», — говорится в сообщении.
Начальник водолазно-спасательной службы областной организации спасения на воде Вячеслав Горин призвал рыболовов «приостановить свое хобби» и не отправляться на лед, особенно без спасательных жилетов.
«С учетом предстоящих погодных условий крепость ледового покрытия будет значительно снижаться. С учетом подъема воды вероятность отрыва ледового покрытия от береговой черты и его дрейфа возрастает», — сказал он.
По словам представителя ОСВОД, при этом рыболовам вернуться на берег будет весьма сложно.
По данным синоптиков, во вторник, 27 февраля, погодные условия в Беларуси в основном будет формировать область повышенного давления, только на северо-западе скажется влияние фронтального раздела. Там местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит от −1°С (на востоке) до +7°С (на западе), днем -от +5 до +11°С, в западных и южных районах — до +16°С.