Республиканский кинофестиваль «Киновек» пройдет в Беларуси

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Республиканский кинофестиваль «Киновек», приуроченный к 100-летию белорусского кино, стартует 28 февраля, сообщила на пресс-конференции начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Беларуси Ирина Дрига.
Она отметила, что в рамках кинофестиваля планируется показать более 30 лучших фильмов национальной киностудии «Беларусьфильм». Показы будут проходить не только в столице, но и в областных городах и райцентрах.
«(…) Начиная с фильма “Лесная быль” — это, наверное, за последние 20 лет первый кинотеатральный показ отреставрированного фильма. Этот фильм немой, в Минске он будет проходить в сопровождении тапера, как это было в 20-е годы (прошлого века — Sputnik). В регионах — с наложенной музыкой», — рассказала начальник отдела по кинематографии.
Фильмы кинофестиваля будут демонстрироваться по средам, перед их показами будут организованы выступления киноведов и кинокритиков, сотрудников кинотеатров, преподавателей учреждений в сфере образования культуры, сообщила Дрига.
Фестиваль продлится почти год — до 11 декабря 2024 года.
Кроме кинофестиваля в рамках юбилейного года состоится национальная премьера новых белорусских фильмов. Так, на 13 июня запланирован показ фильма о белорусских партизанах «Время вернуться».
Также покажут совместную работу белорусских и российских кинематографистов — исторический фильм «Черный замок». Зрители смогут увидеть и полнометражный 3D анимационный фильм «Песня Сирин» и кинотрилогию «Время кино», посвященную истории белорусского кинематографа.
Во время школьных каникул будут организованы тематические дни детского кино, добавила Дрига.
Белорусское кино.
Датой рождения белорусского кино считается 17 декабря 1924 года. Именно в этот день Совет народных комиссаров издал постановление «О кинопроизводстве в БССР» — было создано Госуправление по делам кинематографии и фотографии «Белгоскино». Годом позже в Минске появилась кинолаборатория для выпуска кинохроники. Художественные фильмы некоторое время снимали на базе киностудий Москвы.
В 1928 году была открыта киностудия «Советская Беларусь», однако собственной технической базы она не имела и работала в Ленинграде, в Минск переехала только в 1939 году.
В 1946 году киностудию переименовали в «Беларусьфильм», а в 1996-м она получила статус национальной.
Родоначальниками белорусского кинематографа являются Юрий Тарич и Владимир Корш-Саблин. Они были режиссерами и сценаристами первых белорусских фильмов. Именно Тарич в 1926 году снял первый белорусский фильм «Лесная быль» по повести Михася Чарота «Свинопас».