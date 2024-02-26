Республиканский кинофестиваль «Киновек» пройдет в Беларуси

«(…) Начиная с фильма “Лесная быль” — это, наверное, за последние 20 лет первый кинотеатральный показ отреставрированного фильма. Этот фильм немой, в Минске он будет проходить в сопровождении тапера, как это было в 20-е годы (прошлого века — Sputnik). В регионах — с наложенной музыкой», — рассказала начальник отдела по кинематографии.