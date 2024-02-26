Главные новости к вечеру 26 февраля

В России воссоздали Московский и Ленинградский военные округа
Также президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.
ФРГ отказалась менять позицию после решения Дании по Nord Stream
Расследование ФРГ по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» продолжается.
Путин подписал закон о самозапрете на кредиты
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые позволят с 1 марта 2025 года гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.
Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку
Актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в государственной измене за участие в нападении на село в Брянской области на стороне Украины.
Умер британский миллиардер Джейкоб Ротшильд
Британский финансист и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — скончался на 88-м году жизни.