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Главные новости к вечеру 26 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В России воссоздали Московский и Ленинградский военные округа

Также президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.

ФРГ отказалась менять позицию после решения Дании по Nord Stream

Расследование ФРГ по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» продолжается.

Путин подписал закон о самозапрете на кредиты

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство, которые позволят с 1 марта 2025 года гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов.

Актера Канахина заочно приговорили к пожизненному сроку

Актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или террору) заочно приговорили к пожизненному заключению по обвинению в государственной измене за участие в нападении на село в Брянской области на стороне Украины.

Умер британский миллиардер Джейкоб Ротшильд

Британский финансист и бизнесмен из семьи Ротшильдов — лорд Джейкоб Ротшильд — скончался на 88-м году жизни.