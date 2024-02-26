В Ташкенте в возрасте 71 года скончался Баходыр Каюмов

Также он продолжил достойно дело Ильхома Каримова, став председателем правления Ташкентского бизнес-клуба. В период его руководства клуб начал работать в новом формате, обсуждать актуальные проблемы общественного развития страны, активно контактировать с государственными организациями, выступать в СМИ и выдвигать предложения по решению актуальных задач развития страны.