В Ташкенте в возрасте 71 года скончался Баходыр Каюмов

Баходыр Каюмов выпускник одного из престижных центральных вузов страны — Московского автомобильно-дорожного института. В ходе учебы удостоился чести стать Ленинским стипендиатом. В 27 лет досрочно защитил кандидатскую диссертацию в своей альма-матер.
Вернувшись на родину, Каюмов преподавал в Ташкентском автомобильно-дорожном институте, получил ученое звание доцента.
Он обладал огромным талантом руководителя, лидера молодежи, трудолюбием, которые сделали его востребованным на руководящих должностях в различных бизнес-структурах Узбекистана, в частности, он возглавлял подразделение в структуре аппарата правительства.
Баходыр Каюмов внес большой вклад в дело развития социально ответственного бизнеса в нашей стране, возглавляя компанию Norma, а также в дело повышения профессионального уровня инженерных кадров нефтегазовой сферы нашей страны, будучи на посту заместителя директора корпоративного учебного центра группы компаний Eriell.
Также он продолжил достойно дело Ильхома Каримова, став председателем правления Ташкентского бизнес-клуба. В период его руководства клуб начал работать в новом формате, обсуждать актуальные проблемы общественного развития страны, активно контактировать с государственными организациями, выступать в СМИ и выдвигать предложения по решению актуальных задач развития страны.
Баходыр Каюмов был образцовым семьянином, воспитал четверых детей.
Воспоминания об этом замечательном человеке навсегда останутся в сердцах многих людей.
Члены Ташкентского бизнес-клуба имени Ильхома Каримова.
От редакции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Баходыра Каримовича. Мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека.