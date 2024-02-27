На горизонте — Светлонерский: эксперты о планах по «слиянию» приморских городов

«Слияние» может повлечь за собой смену нынешнего руководства двух муниципалитетов. Администрацию Светлогорска до 2017 года возглавлял владелец одного из крупнейших ресторанных холдингов в Калининграде Александр Ковальский (главой муниципалитета в то время был директор рекламного агентства «Мольберт и братья» Гарри Гольдман, являвшийся в 2016—2019 годах вице-премьером областного правительства). Ковальский покинул пост сити-менеджера на фоне сообщений об огнестрельном ранении в живот, но муниципалитетом до сих пор руководят люди из его команды. Местный совет депутатов с 2018 года возглавляет бизнес-партнер семьи Ковальского Андрей Мохнов, а светлогорскую администрацию — Владимир Бондаренко, который долгое время работал в компании Александра Ковальского и пришел вместе с ним в органы местного самоуправления.