Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии общества «Знание»

Пользуясь возможностью, хотел бы поприветствовать всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, а в вашем лице — учёных, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтёров. И, конечно, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству. Ещё раз хочу сказать спасибо всем, кто по зову сердца берёт на себя ответственную и благородную просветительскую миссию, помогает возрождению общества «Знание».
Торжественная церемония объявления лауреатов и вручения просветительской премии «Знание» за 2023 год проходит на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия», сообщает ТАСС. Премия была учреждена осенью 2021 года общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество “Знание”».