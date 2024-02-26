Путин поприветствовал участников церемонии вручения премии общества «Знание»

Пользуясь возможностью, хотел бы поприветствовать всех участников церемонии вручения главной награды в области просвещения, а в вашем лице — учёных, школьных учителей и педагогов, представителей бизнеса, культуры, спорта, волонтёров. И, конечно, ветеранов и военнослужащих, которые посвящают себя наставничеству. Ещё раз хочу сказать спасибо всем, кто по зову сердца берёт на себя ответственную и благородную просветительскую миссию, помогает возрождению общества «Знание».