Новые образовательные возможности, экозапреты и отмена пошлин на товары. Что изменится с 1 марта?

Массивным грузовикам запретят передвижение в часы пик
В Ташкенте в часы пик запретят передвижение грузовых автотранспортных средств категории N2, N3 и О4 с разрешенной максимальной массой более 10 тонн. Ограничение не будет применяться к грузовым транспортным средствам спецслужб, в том числе коммунального хозяйства, благоустройства и Вооруженных сил Узбекистана.
Население начнут оповещать о пыльных бурях и загрязнении атмосферного воздуха
В регионах начнут внедрять практику оповещения населения о пыльных бурях и превышениях установленной нормы содержания мелких дисперсных частиц в атмосферном воздухе.
Кроме того, должно начаться регулярное информирование о необходимых профилактических мерах лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также других граждан, здоровье которых имеет высокую чувствительность к загрязнению воздуха.
Также с 1 марта внедряется обязательное требование по предотвращению поднятия в воздух частиц пыли и песка на строительных площадках размером 500 квадратных метров и более, путях въезда и выезда из них.
Застройщики не смогут сдать объект без озеленения
Строящиеся новые здания и сооружения высотой более 12 метров и/или площадью более 500 квадратных метров будут приниматься госкомиссией при условии озеленения не менее 25% прилегающих земель.
В заключение государственной экологической экспертизы для строящихся промышленных объектов I и II категорий воздействия на окружающую среду введут обязательное требование по созданию «зеленых поясов» на прилегающих территориях и проведению мероприятий озеленения.
Чиновники начнут проводить встречи с закрепленной за ними молодежью
Талантливую и одаренную, а также нуждающуюся в индивидуальном подходе молодежь закрепят за руководителями министерств и ведомств, хокимиятов, предприятий и организаций с госучастием, а также высших образовательных организаций.
В обязанности чиновников перед этими молодыми людьми войдут ежемесячные встречи с ними, всестороннее содействие в решении проблем и реализации их потенциала, обучение востребованным профессиям и обеспечение занятости, а также повышение их правосознания и правовой культуры.
Два программиста в каждой махалле
Стартует проект «Два программиста в каждой махалле». Подросткам и молодым людям, интересующимся IT-сферой, будут помогать с обучением, получением сертификатов и трудоустройством в технологические компании.
«Академия девушек» начнет обучать молодых женщин
Для молодых женщин запустят платформу «Академия девушек», которая обучит их предпринимательству, маркетингу и графическому дизайну. Также в рамках проекта планируется организовывать различные конкурсы, учебные лагеря и стажировки.
Экспортерам продовольствия предоставят финансирование
Экспортерам продовольственной продукции начнут выделять финансовые ресурсы для финансирования предэкспортных и экспортных торговых операций. Они смогут получить от 100 тысяч до 3 миллионов долларов в зависимости от объема экспорта сроком до 2 лет.
Изменяется порядок аренды сельхозземель
Аренда земельных участков сельхозназначения теперь будет предоставляться через электронные онлайн-аукционные торги. Раньше эта процедура осуществлялась через открытый электронный конкурс.
По новой системе будут также реализовываться участки, которые ранее были выставлены на открытый электронный конкурс, однако победитель которых не определен.
Некоторые товары освободят от таможенных пошлин
Ряд импортируемых товаров, аналоги которых не производятся в республике, освобождаются от оплаты таможенных пошлин. Льгота будет действовать до 1 марта 2026 года.
Новые требования для солнечных панелей
Начнет действовать запрет на ввоз солнечных панелей, техническая документация или маркировка которых не содержит сведений о соответствующем классе «А», «В», «С» и «Т», определяющих показатели качества элементов.
Упрощаются разрешительные процедуры
Отменяются некоторые виды лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера. Кроме того, юрлица смогут получить скидку в 50% в случае добровольной уплаты штрафа за правонарушение в сфере лицензирования в течение 15 дней. При уплате штрафа в течение 30 дней скидка составит 30%.
В порядке эксперимента внедряется режим «В бизнес — без лицензии». Это своеобразный переходный и адаптационный период для начала деятельности. Нововведение внедряется в сфере эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществления ветеринарных лабораторно-диагностических работ. Эксперимент продлится до 1 января 2025 года.
Новый порядок госзакупки фармпродукции
Госзаказчик при осуществлении закупок может включать в один лот только один вид фармацевтической продукции — лекарственные средства и изделия медицинского назначения по международному непатентованному наименованию.
Гибкий график для ассистентов социального работника
Ассистенты социальных работников будут оказывать услуги одиноким престарелым и лицам с инвалидностью во все дни недели на почасовой основе.
Их деятельность раз в месяц будет оцениваться одинокими престарелыми лично, а также социальными работниками в махалле и специальной программой. Исходя из результатов оценки центры социальных услуг «Инсон» будут поощрять ассистентов.
Лицензии градостроительным компаниям-нерезидентам
Юридические лица-нерезиденты, имеющие на территории республики постоянное учреждение, смогут получить лицензии на осуществление высотных ремонтных, строительных и монтажных работ методами промышленного альпинизма.
Компания по развитию предпринимательства поддержит бизнес
Компания по развитию предпринимательства будет оказывать поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в реализации проектов производства и оказания услуг. Компания была преобразована из Госфонда поддержки предпринимательской деятельности.
ID-карты для спортсменов
Определять принадлежность и квалификацию спортсменов на официальных соревнованиях Узбекистана начнут посредством идентификационной карты (ID).