Мариинский театр: бывший вице-губернатор Оганесян работает помощником Гергиева уже больше года

Напомним, Марат Оганесян получил 5,5 лет колонии за взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове, которое он курировал на должности вице-губернатора. С учетом периода в СИЗО на время следствия и суда провести в колонии ему довелось гораздо меньше, он вышел в 2022 году.



Еще до назначения в Смольный в 2013 году Оганесян имел отношение к Мариинскому театру: он возглавлял Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации, которая являлась заказчиком на строительство новой сцены театра, именно при нем этот долгострой довели до завершения. При утверждении его кандидатуры на должность вице-губернатора Оганесян разделял обеспокоенность градозащитников внешним обликом получившегося здания, однако подчеркивал, что к моменту его прихода в дирекцию что-то кардинально поменять в проекте было уже невозможно. Новую сцену он назвал «неправильно принятым ранее решением в области архитектуры».