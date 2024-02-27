Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Синоптики: В Калининградской области календарная весна начнётся с особо тёплого дня

В пятницу, 1 марта, ожидается до +14°С.
Сейчас в Олбани: -1° 0 м/с 80% 755 мм рт. ст. -1°
Источник: Калининград.Ru

В первый день весны в Калининградской области прогнозируют до +14°С. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«В Калининградской области календарная весна начнётся с особо тёплого дня, температура воздуха 1 марта по региону может достигать отметки в 14 градусов выше нуля».

говорится в сообщении

По словам начальника отдела Гидрометцентра Игоря Гуйвана, 27 февраля погода в Калининградской области будет обуславливаться ложбиной с юго-запада, а с 28 февраля — зоной повышенного давления. Синоптик уточнил, что во вторник временами будут дождь, утром местами туман, в последующие дни — без существенных осадков, ветер переменных направлений 4−9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +1…+5°С, максимальная днём — +5…+10°С.