Синоптики: В Калининградской области календарная весна начнётся с особо тёплого дня

По словам начальника отдела Гидрометцентра Игоря Гуйвана, 27 февраля погода в Калининградской области будет обуславливаться ложбиной с юго-запада, а с 28 февраля — зоной повышенного давления. Синоптик уточнил, что во вторник временами будут дождь, утром местами туман, в последующие дни — без существенных осадков, ветер переменных направлений 4−9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +1…+5°С, максимальная днём — +5…+10°С.