1 мая всем жителям Калининградской области станут доступны субсидированные авиабилеты

«Решение о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению готово. Его планируется загрузить в электронный бюджет. Далее “Росавиация” проведёт отбор авиаперевозчиков, которые готовы перевозить по субсидированным тарифам пассажиров из/в Калининград. Ориентировочно с 1 мая эта льгота начнёт действовать», — заявили в пресс-службе.