1 мая всем жителям Калининградской области станут доступны субсидированные авиабилеты

Жители Калининградской области с 1 мая смогут купить авиабилеты по сниженным тарифам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник, 26 февраля.
Скидка также станет доступна студентам-очникам, которые учатся в высших учебных заведениях на территории области.
«Решение о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению готово. Его планируется загрузить в электронный бюджет. Далее “Росавиация” проведёт отбор авиаперевозчиков, которые готовы перевозить по субсидированным тарифам пассажиров из/в Калининград. Ориентировочно с 1 мая эта льгота начнёт действовать», — заявили в пресс-службе.
Ранее льготы распространялись на молодёжь до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчины старше 60, инвалидов и сопровождающих их лиц, многодетные семьи.
Владимир Путин во время рабочей поездки в Калининград в январе 2024-го поручил министерству транспорта РФ оперативно пересмотреть принцип субсидирования тарифов из Калининграда.