Сроки восстановления Каменного моста и устранение ямок на дорогах обсудили в мэрии Воронежа

Ранее мэр получил вести ямочный ремонт во время холодов, пока погода не даст возможность подрядчикам начать работать горячим асфальтом. Объявление закупочных процедур на восстановление изношенных слоев для всех шести районов города начнется уже на этой неделе. Об этом доложил руководитель управления муниципальных закупок Александр Зенин. Также для всех районов объявят торги на благоустройство дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».