Сроки восстановления Каменного моста и устранение ямок на дорогах обсудили в мэрии Воронежа

В городской администрации на планерке у главы Воронежа Вадима Кстенина 26 февраля обсудили ряд важных вопросов.
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Первый вице-мэр Сергей Петрин рассказал о том, как ведутся работы по устранению дефектов дорожного полотна литым асфальтобетоном. На улицах города трудятся сотрудники комбинатов благоустройства районов и городской дорожной службой. Уже подготовлены и заполнены «карты» почти на 5,5 тысяч квадратных метров дорог.
Ранее мэр получил вести ямочный ремонт во время холодов, пока погода не даст возможность подрядчикам начать работать горячим асфальтом. Объявление закупочных процедур на восстановление изношенных слоев для всех шести районов города начнется уже на этой неделе. Об этом доложил руководитель управления муниципальных закупок Александр Зенин. Также для всех районов объявят торги на благоустройство дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
ЧТО С КАМЕННЫМ МОСТОМ?
Обсудили в мэрии ход ремонтных работ, которые ведутся на части подпорной стены объекта культурного наследия регионального значения «Каменный мост». По словам руководителя управы Центрального района Инны Шеиной, подрядчик уже провел демонтаж временного подпорного сооружения. Территорию очистили. Далее был произведен вынос разбивочных осей и забетонированы 32 сваи.
— В настоящее время ведутся работы по подготовке к устройству ростверка с последующим возведением монолитной стены протяженностью 24 метра, — рассказала Инна Шеина.
В ближайшее время планируется получить проектно-сметную документацию на восстановительные работы подпорной стены.
Продолжается и благоустройство сквера «Примирения и согласия». Как рассказал глава управы Советского района Олег Копытин, сейчас проведен демонтаж плиточного мощения на центральной аллее, у фонтана, а также лавочек, урн и светильников, продолжается завоз песка, закупка материалов и подбор деревьев для озеленения. Вадим Кстенин поручил держать на особом контроле темпы и качество работ на всех объектах.
МУЗЕЙ-ДИОРАМА ПОСЕТИЛИ УЖЕ 1,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.
Вице-мэр по социальной политике Любовь Кулакова доложила о том, что обновленный Музей-диорама заработал как городской центр военно-патриотического воспитания. Помимо экскурсий в нем возобновили встречи с ветеранами, проведение уроков мужества и другие культурно-просветительские мероприятия. С 1 марта музей начнет работать и по выходным дням. Его уже успели посетить за месяц свыше 1,5 тысяч человек.
Воронежа Людмила Бородина рассказала мэру о работе с безнадзорными животными. С начала февраля отловлено 170 собак. В горадминистрацию на прямую линию поступило более 300 обращений (сообщений и звонков).