Спектакли в рамках фестиваля «Мэрцишор» пройдут за границей — но не в России

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Мероприятия в рамках фестиваля «Мэрцишор» пройдут этой весной не только в Молдове, но и за ее пределами, в странах, где проживает молдавская диаспора. Однако России в списке этих стран нет.
Как отметил на пресс-конференции, посвященной открытию 58-го международного фестиваля «Мэрцишор» министр культуры Серджиу Продан, впервые одно из мероприятий в рамках фестиваля пройдет и для соотечественников в городах стран ЕС. Спектакль Steaua fără nume Михаила Себастьяна, поставленный в Национальном театре им. Михая Эминеску" Александру Козубом, будут играть с 6 марта по 12 апреля в городах Кашкайш (Португалия), Франкфурт (Германия), Мадрид и Сантандер (Испания), Падуя и Милан (Италия), Лондон (Великобритания) и Дублин (Ирландия), а также в Брюсселе (Бельгия). Российская Федерация, где также проживает многочисленная молдавская диаспора, в списке не названа.
Что касается Молдовы, то посвященные фестивалю мероприятия состоятся во всех 38 районах страны. Церемония открытия состоится 1 марта в Национальном дворце имени Николая Сулака.
«Нас ждут концерты классической, современной и джазовой музыки, концерты хоровой и органной музыки, оперные, балетные и фольклорные танцевальные представления. Призываю вас посетить как можно больше мероприятий в рамках фестиваля в знак солидарности с нашими артистами и поддержки нашей культуры», — отметил министр.
Фестиваль завершит работу 10 марта. По словам Серджиу Продана, в нынешнем году его бюджет составляет около 5 миллионов леев.
Музыкальный фестиваль «Мэрцишор» проводится в Молдове с 1966 года ежегодно в первый день весны — 1 марта. «Мэрцишор» — традиционный праздник встречи весны, когда принято дарить друг другу весенние красно-белые «талисманы».
В основе праздника лежит несколько красивых легенд, одна из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками по имени Гиочел, выжившем в противостоянии злобному вихрю по имени Кривэц. Цветок спасла добрая заступница Весна, оросившая своей алой кровью лепестки Гиочела. Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу красно-белые бутоньерки, которые также называются мэрцишорами. Некоторые жители Молдовы носят эти талисманы с 1 по 9 марта, а другие — весь месяц. Затем мэрцишоры вешают на фруктовое дерево и загадывают желание.
Традиционно к «Мэрцишору» в Молдове организуют праздничные ярмарки, фестивали и концерты.