Спектакли в рамках фестиваля «Мэрцишор» пройдут за границей — но не в России

Как отметил на пресс-конференции, посвященной открытию 58-го международного фестиваля «Мэрцишор» министр культуры Серджиу Продан, впервые одно из мероприятий в рамках фестиваля пройдет и для соотечественников в городах стран ЕС. Спектакль Steaua fără nume Михаила Себастьяна, поставленный в Национальном театре им. Михая Эминеску" Александру Козубом, будут играть с 6 марта по 12 апреля в городах Кашкайш (Португалия), Франкфурт (Германия), Мадрид и Сантандер (Испания), Падуя и Милан (Италия), Лондон (Великобритания) и Дублин (Ирландия), а также в Брюсселе (Бельгия). Российская Федерация, где также проживает многочисленная молдавская диаспора, в списке не названа.