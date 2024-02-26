Какой сегодня праздник: 27 февраля

Вы знаете, что произошло 26 февраля?
Что интересного произошло 27 февраля?
Сегодня отмечается международный День полярного медведя. Основная цель его проведения — распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны. Также ставится вопрос о необходимости решения проблемы таяния полярных льдов — основной причины угрозы исчезновения популяции полярных медведей. Таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, может привести к исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году. Еще одной причиной, угрожающей жизни белых медведей, является разработка нефтяных месторождений.
Жители Доминиканской Республики сегодня отмечают национальный праздник — День независимости. В этот день в 1844 году Доминиканская Республика получила независимость от Гаити. Сейчас на острове Гаити расположены два государства — Республика Гаити (в западной части) и Доминиканская Республика (в восточной части). До 1795 года восточная часть была испанской колонией, а западная — французской, но в 1795 году по Базельскому миру Испания свою часть острова уступила Франции. В результате Гаитянской революции 1791−1804 годов, охватившей большую часть острова, французская колония Сан-Доминго получила независимость, и было провозглашено создание нового государства в западной части острова — республики Гаити.
Восточная часть острова до 1808 года была оккупирована Францией, а 9 июля 1809 года она была формально возвращена под юрисдикцию испанской короны. В конце 1821 года колония объявила о независимости от Испании, но уже в начале 1822 года восточная часть острова Гаити была оккупирована войсками республики Гаити. В 1838 году Хуан Пабло Дуарте, Франциско дель Росарио Санчес и Матиас Рамон Мелья организовали тайное общество, целью которого было добиться независимости восточной части острова от Гаити. Им удалось поднять восстание, и 27 февраля 1844 года была провозглашена независимость Доминиканской Республики от Гаити.
Исторические события 27 февраля в мире
1693-й — в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин — The Ladies Mercury;
1883-й — запатентовали автомат для скручивания сигар;
1897-й — получен искусственный подсластитель сахарин;
1900-й — в Германии создан футбольный клуб «Бавария Мюнхен».
Исторические события 27 февраля в Казахстане
2007-й — в Алматы официально открылся Почетный консулат Литвы;
2010-й — в Щербактинском районе Павлодарской области открыто представительство Союза «Атамекен», направленного на развитие предпринимательства в стране.
Дни рождения знаменитостей 27 февраля в мире
В 1923 году родилась Гелена Великанова — советская и российская эстрадная певица. Народная артистка РФ (1992);
в 1947 году родился Авангард Леонтьев — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, сценарист, педагог, профессор. Заслуженный артист РСФСР (1988). Народный артист РФ (1995). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995);
в 1957 году родилась Татьяна Догилева — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, народная артистка Российской Федерации (2000) (фильмы «Блондинка за углом», «Забытая мелодия для флейты», «Афганский излом»);
в 1971 году родилась Эвелина Хромченко — российский журналист, телеведущая, эксперт в сфере моды, писательница.
Кто родился 27 февраля в Казахстане
В 1963 году родился Амантай Аубакиров — первый заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.
День смерти знаменитостей 27 февраля в мире
В 1970 году умер Брюс Локхарт — британский дипломат, тайный агент, журналист, писатель;
в 2000 году умерла Марина Левтова — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ;
в 2012 году умер Элий Белютин — советский и российский художник, педагог, теоретик искусства;
в 2018 году умерла Лариса Васильева — советская и российская поэтесса, прозаик, драматург.
Народный праздник 27 февраля
Сегодня отмечается народный праздник Кирилл Весноуказчик. В православном календаре это дата почтения памяти святого равноапостольного Кирилла (Константина), учителя Словенского. В народе его прозвали Весноуказчиком, так как по погоде этого дня судили о весне. Святой Кирилл (мирское имя — Константин) и его брат Мефодий — равноапостольные первоучители и просветители. Они были родом из Македонии, города Солуни. С 14 лет Кирилл воспитывался с императорским сыном. За свой ум и выдающиеся познания получил прозвище Философ (Мудрый).
В юношестве принял сан пресвитера и отправился в Константинополь в соборную церковь как библиотекарь и философ. Вскоре ушел к Мефодию на гору Олимп, чтобы обрести там покой и уединение. Пробыл в том месте недолго. В 857 году император Михаил направил обоих братьев в миссионерское путешествие к хазарам проповедовать христианскую веру (их путь лежал через Херсонес, где святые обрели мощи мученика Климента, Римского Папы). Благодаря трудам братьев хазарский князь и его народ приняли христианство. Правитель отпустил всех греческих пленников, и вместе с ними святой Кирилл вернулся в Константинополь.
По погоде этого дня судят о весне.
Сколько на поле снега, столько в амбаре будет хлеба.
Если на Кирилла тепло и солнечно, значит, скоро могут ударить морозы.
Если ударил мороз, то лето будет сухим и жарким.
Синицы расщебетались — к скорому теплу.
В ночь на Кирилла Весноуказчика снятся вещие сны.
Лунный календарь.
17-й лунный день, полнолуние в знаке Дева. Если вчера мы расслаблялись, то сегодня можно порадоваться жизни и организовать развлекательные мероприятия. Главное не перегибать палку, иначе вместо веселья мы получим головную боль, как если бы мы долгое время сидели в темноте и резко выскочили на солнышко.
День ангела.
Сегодня День ангела празднуют Авраам, Георгий, Исаакий, Кирилл, Константин, Михаил, Рафаил, Федор.