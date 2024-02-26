Какой сегодня праздник: 27 февраля

Восточная часть острова до 1808 года была оккупирована Францией, а 9 июля 1809 года она была формально возвращена под юрисдикцию испанской короны. В конце 1821 года колония объявила о независимости от Испании, но уже в начале 1822 года восточная часть острова Гаити была оккупирована войсками республики Гаити. В 1838 году Хуан Пабло Дуарте, Франциско дель Росарио Санчес и Матиас Рамон Мелья организовали тайное общество, целью которого было добиться независимости восточной части острова от Гаити. Им удалось поднять восстание, и 27 февраля 1844 года была провозглашена независимость Доминиканской Республики от Гаити.