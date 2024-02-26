Беременная седьмым ребенком многодетная мать из Актобе пытается доказать, что жива

«Меня по ошибке в базу погибших внес полицейский из Темирского района. В декабре 2021 года в результате дорожной аварии погибла женщина, у нас с ней одинаковые фамилии. После ДТП они не проверили документы умершей, поверив словам очевидцев, и внесли в компьютер мои данные. В итоге я осталась без пособий. Правда, потом вопрос с выплатами решили. Но уже два года я продолжаю числиться в списке мертвых», — рассказала Бота Картбаева.