В Алматы до 2025 года пройдет запуск дополнительных 8 молодежных комьюнити-центров

— Около трети населения города, или 682 тысячи человек, составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это, в свою очередь, требует от нас активного вовлечения молодежи в работу, проводимую для развития нашего города, создания для нее благоприятных условий для комфортной жизни, работы и эффективного проведения свободного времени. В этом направлении со стороны администрации города проводится ряд работ и мероприятий. В этой связи во всех 8 районах города были открыты комьюнити-центры для оказания поддержки молодежи категории NEET, — рассказал заместитель акима города Арман Кырыкбаев.