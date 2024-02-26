В Алматы до 2025 года пройдет запуск дополнительных 8 молодежных комьюнити-центров

В мероприятии приняли участие заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев, Председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Кайрат Камбаров, руководители управлений молодежной политики по регионам, руководители молодежных ресурсных центров, активная молодежь города, руководители неправительственных организаций, члены советов молодежи.
В ходе слета заместитель акима города Алматы Арман Оразбаевич рассказал о работе администрации города по созданию социальной инфраструктуры для молодежи.
— Около трети населения города, или 682 тысячи человек, составляют молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Это, в свою очередь, требует от нас активного вовлечения молодежи в работу, проводимую для развития нашего города, создания для нее благоприятных условий для комфортной жизни, работы и эффективного проведения свободного времени. В этом направлении со стороны администрации города проводится ряд работ и мероприятий. В этой связи во всех 8 районах города были открыты комьюнити-центры для оказания поддержки молодежи категории NEET, — рассказал заместитель акима города Арман Кырыкбаев.
На данном мероприятии руководитель управления молодежной политики г. Алматы Каиржан Мендигалиев ознакомил гостей с работой современных комьюнити-центров нового формата.
Каждый комьюнити-центр представляет собой креативное общественное пространство, где собраны все необходимые меры поддержки молодежи: это и консультация по различным государственным программам, психологическая и юридическая помощь, обучение NEET-молодежи актуальным профессиям в рамках краткосрочных курсов и трудоустройство, — отметил Каиржан Мендигалиев.
Стоит отметить, в рамках программы развития города Алматы
до 2025 года запланирован запуск 16 молодежных комьюнити-центров по два в каждом районе, 8 из которых уже работают.
В ходе слета гости мероприятия посетили комьюнити-центры во всех районах города, ознакомились с их работой и дали высокую оценку работе молодежной политики города Алматы.
— Я рад видеть комьюнити-центры, где все необходимое для поддержки молодежи собрано в одном месте. Меня порадовало, что здесь созданы все условия для поддержки молодежи, а главное, что все виды услуг можно получить бесплатно. Я считаю, что центры такого формата должны быть не только в Алматы, но и во всех городах страны, — отметил председатель комитета Кайрат Камбаров.
Главная цель молодежной политики города заключается в том, чтобы помочь каждому молодому алматинцу найти свое место в обществе. Для этой цели комьюнити-центры призваны стать важнейшим инструментом социализации молодежи.