Не погода, а мечта: Южный циклон принёс в Молдову лето за три дня до конца зимы

В ближайшие дни погода в Молдове будет нестабильной и достаточно теплой для конца зимы, передает Государственная гидрометеорологическая служба.
По сообщению метеорологов, после относительно теплого и солнечного периода нас ждут аналогичные тенденции, которые показывают, что зимний сезон в этом году дружно прощается.
В последующие дни ветер будет юго-восточный, ночи будут прохладными, температура будет колебаться на севере, где будет холоднее всего, в пределах нуля градусов. Днем по всей стране температура составит 8−15 градусов тепла.
Прогноз погоды в ближайшие дни.