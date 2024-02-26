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Не погода, а мечта: Южный циклон принёс в Молдову лето за три дня до конца зимы

Синоптики рассказали о том, что в конце зимы ожидается теплая погода.
Сейчас в Олбани: +14° 2 м/с 31% 753 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни погода в Молдове будет нестабильной и достаточно теплой для конца зимы, передает Государственная гидрометеорологическая служба.

По сообщению метеорологов, после относительно теплого и солнечного периода нас ждут аналогичные тенденции, которые показывают, что зимний сезон в этом году дружно прощается.

В последующие дни ветер будет юго-восточный, ночи будут прохладными, температура будет колебаться на севере, где будет холоднее всего, в пределах нуля градусов. Днем по всей стране температура составит 8−15 градусов тепла.

Прогноз погоды в ближайшие дни.